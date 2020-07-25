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تعليم

تفاصيل جولة نائب وزير التعليم على لجان الدبلومات الفنية اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 03:00 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي يوم 13 أغسطس 2020.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة الحوامدية الفنية بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية"، للاطمئنان إلى سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وشارك في الجولة، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم علي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
 
ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020. 

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضو.

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