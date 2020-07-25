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برلمان

قيادى بمستقبل وطن: السيسى كسر غرور أردوغان .. وجيش مصر قادر على حماية ليبيا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:20 م
يوسف رشدان القيادى
يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
قال يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن و الأمين العام المساعد للشباب بمحافظة القاهرة  اإن مصر نجحت في امتلاك الحلول السياسية والأمنية معا في مواجهة العدوان التركي، وتدخلاته في الجوار الليبي مشيدا  بقدرة الدولة المصرية على مواجهة  أي تدخلات من شأنها المساس بمقدرات شعوب دول الجوار.

وأكد رشدان أن موقف مصر أصبح  محصنا بشرعية دستورية وسياسية بعد أن أقر البرلمان  المصري والليبي إرسال قوات لصد الإرهاب بعد أسابيع من طرح مبادرة لحل سلمي للأزمة  الليبية .

شدد على أن ما فعلته مصر من امتلاك للحلول السياسية والأمنية معا، و رسائل الرئيس السيسى الحاسمة و الخطوط الحمراء التى أعلنها كسر غرور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  الذى تراجع عن تصريحاته العنترية و أكد  أن تركيا لا ترغب في التصعيد مع مصر .

ونوه القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن الجيش المصرى لديه ثوابت لم ولن تتغير، وهى الدفاع عن عقيدته وعرضه وأرضه، مؤكدا أن مصر قادرة بجيشها على الحفاظ على أراضيها وثرواتها بالبحر المتوسط.

و أوضح رشدان  أن أردوغان مجرد ظاهرة صوتية، وهو يعوى أكثر مما يفعل بهدف  ابتزاز أوروبا بفزاعة التدخل فى ليبيا فضلًا عن أطماعه فى ثروات ليبيا ومحاولاته إيجاد موطئ قدم لجماعته الإرهابية فى شمال إفريقيا بعد أن لفظها الشعب المصرى وأزاحها من الحكم.
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