قيادى بمستقبل وطن: السيسى كسر غرور أردوغان .. وجيش مصر قادر على حماية ليبيا

قال يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن و الأمين العام المساعد للشباب بمحافظة القاهرة اإن مصر نجحت في امتلاك الحلول السياسية والأمنية معا في مواجهة العدوان التركي، وتدخلاته في الجوار الليبي مشيدا بقدرة الدولة المصرية على مواجهة أي تدخلات من شأنها المساس بمقدرات شعوب دول الجوار.
وأكد رشدان أن موقف مصر أصبح محصنا بشرعية دستورية وسياسية بعد أن أقر البرلمان المصري والليبي إرسال قوات لصد الإرهاب بعد أسابيع من طرح مبادرة لحل سلمي للأزمة الليبية .
شدد على أن ما فعلته مصر من امتلاك للحلول السياسية والأمنية معا، و رسائل الرئيس السيسى الحاسمة و الخطوط الحمراء التى أعلنها كسر غرور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذى تراجع عن تصريحاته العنترية و أكد أن تركيا لا ترغب في التصعيد مع مصر .
ونوه القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن الجيش المصرى لديه ثوابت لم ولن تتغير، وهى الدفاع عن عقيدته وعرضه وأرضه، مؤكدا أن مصر قادرة بجيشها على الحفاظ على أراضيها وثرواتها بالبحر المتوسط.
و أوضح رشدان أن أردوغان مجرد ظاهرة صوتية، وهو يعوى أكثر مما يفعل بهدف ابتزاز أوروبا بفزاعة التدخل فى ليبيا فضلًا عن أطماعه فى ثروات ليبيا ومحاولاته إيجاد موطئ قدم لجماعته الإرهابية فى شمال إفريقيا بعد أن لفظها الشعب المصرى وأزاحها من الحكم.