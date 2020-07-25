أردوغان يواصل أكاذيبه: ليس لدى تركيا أي أطماع في ثروات أحد

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكاذيبه، مدعيا أن تركيا ليست لديها أي أطماع في أراضي وثروات أحد.





وأغفل أردوغان تحركاته غير المشروعة في شرق المتوسط والاعتداء على حقوق اليونان السيادية، فضلا عن محاولات السيطرة على موارد ليبيا بتحالفه مع حكومة الوفاق الليبية.





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وادعى أردوغان في كلمة نقلتها وكالة الأناضول الحكومية "دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو".



