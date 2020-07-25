هل يمكن لـ كورونا أن يؤدي لـ بتر أحد الأطراف ؟

العديد من الأسرار والخبايا التي يكتشفها الأطباء بالتجارب علي المرضي.. فيومًا بعد يوم تظهر معلومات جديدة لا سيما فيما يتعلق بأعراضه التي لا تطال الجهاز التنفسي فحسب، وإنما تمتد لأبعد من ذلك، إلى أعضاء أخرى وقد يتسبب بجلطة دموية.

يهاجم الرئتين مما يؤدي إلى التهاب شديد وملئهما بالسوائل، مما يقلل من قدرتهما على تحقيق الغرض المقصود، أي نقل الأكسجين إلى مجرى الدم عبر خلايا الدم الحمراء.

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مؤخرًا أن هذا الوباء قد يتسبب بتجلط الدم داخل الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية. بحسب ما نشره موقع "إن تي في" الألماني.





في الآونة الأخيرة، عانى نجم برودواي الكندي نيك كورديرا البالغ من العمر (41) عامًا في وحدة العناية المركزة من أعراض شديدة للفيروس فقد أصيب بالحمى واضطر الأطباء لوضع جهاز التنفس الصناعي. كما عانى من مضاعفات تخثرية تتعلق بإصابته بفيروس كورونا كوفيد-19، الأمر الذي استدعى الأطباء إلى بتر ساقه اليمنى، مما يسلط الضوء على مخاطر التخثر الكبيرة المرتبطة بالفيروس. بحسب ما نشره موقع "فوربس" الأمريكي.



