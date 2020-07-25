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أخبار البلد

مطار سوهاج الدولي ينتهي من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارة لفحص كورونا.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 06:06 م
مطار سوهاج الدولي
مطار سوهاج الدولي
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نورهان خفاجي
انتهت سلطات مطار سوهاج الدولي تحت إشراف الطيار هشام فريد مدير المطار ، من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات مطار سوهاج الدولي، المعنية بفحص درجات الحرارة للركاب القادمين من الخارج والمسافرين أيضا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، 

يأتي ذلك بناء على توجيهات الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ، والعمل على الأخذ بأحدث أساليب فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض إرتفاع درجة الحرارة التي تعد من أهم أعراض فيروس كورونا المستجد .

َوتعمل منظومة الكاميرات الحرارية، عن طريق إعطاء مؤشر على عدم إرتداء الكمامة، حيث تعتمد الكاميرات على أجهزة الاستشعار الحرارية (الأشعة تحت الحمراء) ، حيث تقوم بقياس الحرارة المنبثقة من الجسم من خلال أجهزة التصوير الحراري و تقوم بتخزين تلك الصور بعد وضع علامة على الشخص الذي تتجاوز درجة حرارته الدرجة الأمنة المتعارف عليها .

وتستطيع منظومة الكاميرات، أن ترصد أي تجمع بشرى لا يقل عن 40 راكبا في لحظات بسيطة ، وتخزين بياناتهم وصورهم ، ثم تنتقل لترصد 40 آخرين وبمساعدة دخول هذه التقنية الحديثة المطارات المصرية تستطيع تحديد المسافرين الذين قد يكونوا عرضة للخطر للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطارات المصرية.

يذكر أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ،  طبقت إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطار سوهاج الدولي ، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا  ، بالإضافة إلي استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدني بالمطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا. 

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بمطار سوهاج الدولي توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر ، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين إتباعها للحفاظ علي سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات علي ارضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.
مطار سوهاج الدولي ينتهي من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارة لفحص كورونا.. صور
مطار سوهاج الدولي ينتهي من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارة لفحص كورونا.. صور
مطار سوهاج الدولي ينتهي من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارة لفحص كورونا.. صور
مطار سوهاج الدولي ينتهي من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارة لفحص كورونا.. صور
مطار سوهاج الدولي ينتهي من تفعيل منظومة الكاميرات الحرارة لفحص كورونا.. صور
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