بعد إصابة محاصيل الخضروات بالديدان.. برلماني يدعو لجنة الزراعة للاجتماع

قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه سيطلب من النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، الدعوة إلى إجتماع للجنة، وذلك فى ظل تعطيل اعمال انعقادها، بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيدعو اللجنة لمناقشة مشكلة إصابات محصول الذرة ومحاصيل الخضروات بالديدان، والتى تأكل هذه الزراعات فى محافظات الصعيد، مما يشكل خطر كبيرا على المحاصيل، مطالبا بضرورة وضع حل لهذه المشكلة سريعا.





ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.





وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات؛ بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.





وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.





وكان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.