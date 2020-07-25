الجيش الليبى يكشف استفادة أردوغان الاقتصادية والسياسية من المرتزقة

قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي،إن هناك أنباء مؤكدة عن استعانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمرتزقة من الصومال لدفعهم داخل الدولة الليبية.









وتابع محجوب خلال مداخلة لها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اعتماد أردوغان على المرتزقة له أكثر من شق منها اقتصادي حيث أن تركيا تقبض عن كل فرد من المرتزقة حوالى 5 آلاف دولار، تدفع ألفين دولار منهم للفرد "المرتزق" والباقى يحول إلى شركة تابعة لـ أردوغان نفسه.









تابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، على الصعيد العسكرى يستفيد أردوغان من المرتزقة بدفعهم لمواجهة الجيش الليبي على الارض، مؤكدا ان تركيا تعتبر المرتزقة نفاية وتسعى للتخلص منهم فى صحراء ليبيا بعد الاستفادة منهم.





وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، أن حسابات تركيا تغيرت تماما بعد إعلان مصر وقوفها بجانب شقيقتها الدولة الليبية.