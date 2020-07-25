AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجيش الليبى يكشف استفادة أردوغان الاقتصادية والسياسية من المرتزقة

السبت 25/يوليه/2020 - 08:07 م
خالد المحجوب
خالد المحجوب
Advertisements
أسامة علي

قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي،إن هناك أنباء مؤكدة عن استعانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمرتزقة من الصومال لدفعهم داخل الدولة الليبية.



وتابع محجوب خلال مداخلة لها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اعتماد أردوغان على المرتزقة له أكثر من شق منها اقتصادي حيث أن تركيا تقبض عن كل فرد من المرتزقة حوالى 5 آلاف دولار، تدفع ألفين دولار منهم للفرد "المرتزق" والباقى يحول إلى شركة تابعة لـ أردوغان نفسه.



تابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، على الصعيد العسكرى يستفيد أردوغان من المرتزقة بدفعهم لمواجهة الجيش الليبي على الارض، مؤكدا ان تركيا تعتبر المرتزقة نفاية وتسعى للتخلص منهم فى صحراء ليبيا بعد الاستفادة منهم.


وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، أن حسابات تركيا تغيرت تماما بعد إعلان مصر وقوفها بجانب شقيقتها الدولة الليبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منطقة غنية بالنفط.. الجيش الليبي: تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

9 ضربات بنسبة نجاح 90%.. تفاصيل استهداف قاعدة الوطية الليبية وخسائر مرتزقة أردوغان

أخبار التوك شو.. الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة..الوصية الأخيرة لـ رجاء الجداوي توجع القلوب

خالد المحجوب: ليبيا تمتلك القدرة على مواجهة التدخل التركي

في قصف الوطية.. مقتل مرتزق سوري شهير في ليبيا.. صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض لحظة وصول الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة .. شاهد

لا مجال للتراجع.. دير شبيجل: أردوغان هو من بدأ الحرب في ليبيا والجيش المصري مفوض بالتدخل

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

بسبب جائحة كورونا.. فنادق تقدم إقامة مجانية للعرسان

بملابس رياضية.. إنجي خطاب تستعرض رشاقتها في الجيم

أردوغان يتسلل لتطويق ليبيا.. اتفاق عسكري محتمل بين تركيا والنيجر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور

لو بتعاني من دهون البشرة.. إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف

بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية