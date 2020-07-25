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رياضة

الزمالك يواجه دجلة وديا على 4 أشواط

السبت 25/يوليه/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
اتفق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مع فريق وادي دجلة على خوض المباراة الودية المقررة بينهما غدا الأحد على 4 أشواط.

يأتي هذا على أن يكون كل شوط مدته 30 دقيقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.

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واستأنف الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير.

ويخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.
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