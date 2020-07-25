صدى البلد يكشف.. عمر خربين يرحب باللعب في الزمالك

رحب اللاعب السوري عمر خربين ، نجم الهلال السعودي، بخوض تجربة جديدة في الدوري المصري، عبر بوابة نادي الزمالك.









وقالت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ، طالب إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع خربين، بداية من الموسم المقبل، مؤكدة أن كارتيرون أعجب بإمكانيات اللاعب السوري، بعد ظهوره بمستوى جيد، خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف فريق بيراميدز.









وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خربين يرحب بالانتقال إلى الزمالك ولن يواجه مشكلة في ذلك.









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وأضافت التقارير الصحفية السعودية، أن الزمالك وضع خربين على لائحة أهدافه، تنفيذا لرغبة كارتيرون وإعادة سيناريو المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم للأبيض في الصيف الماضي قادمًا من الهلال، وقدم مستويات مميزة للغاية.









ومن المقرر أن تبدأ إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.