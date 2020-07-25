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رياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية ومكان إقامتها

السبت 25/يوليه/2020 - 03:44 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي

يخوض الزمالك ثالث مبارياته الودية أمام وادي دجلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري، المقرر انطلاقه فى السادس من أغسطس المقبل.


وتقرر إقامة المباراة على ملعب ستاد بترو سبورت فى الثامنة مساء غد الأحد على ٤ أشواط مدة كل شوط نصف ساعة تقريبا.


ويعود الزمالك الى تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة عقب حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية أمس.


وخاض الزمالك معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة خمسة عشر يوما تخلله مباراتين وديتين أمام سموحة فاز فيها بخمسة أهداف مقابل هدف وبيراميدز وخسرها بهدف نظيف قبل أن يختتم المعسكر الخميس الماضى.


واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الدخول فى معسكر جديد ببرج العرب الاثنين المقبل يتخلله لقاء ودي مع طلائع الجيش الاربعاء المقبل استعدادا لمواجهتى المصري والاتحاد السكندري على ملعب الجيش الثالث ببرج العرب فى المباراتين المؤجلتين من الجولتين الرابعة عشر والثامنة عشر للدوري والمقرر لهما يومى السادس والعاشر من أغسطس المقبل.
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