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فن

كواليس أغنية صاحبة رأي.. أسامة مصطفى: حاولت أنقل جزءًا من شخصية إليسا

السبت 25/يوليه/2020 - 08:57 م
اليسا - أسامة مصطفى
اليسا - أسامة مصطفى
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سعيد فراج
قال الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، إنه أخذ جملة «انا صاحبة رأي» من على لسان النجمة اللبنانية إليسا، حينما قالتها في برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مرسيل غانم، لافتًا إلى أن الجملة قد تكون مرت سريعا على آذان المشاهدين ولكنها استوقفته. 

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وأضاف أسامة مصطفى، في بيان صحفي، إنه  حينما سمع إليسا، تقول في لقائها: «أنا صاحبة رأي»، تحمس للجملة، وعلق: «أول ما سمعتها اخدتها screenshot في بالي وعرفت لحظتها انه (ان شاء الله) في يوم من الايام وبتوفيق ربنا هكتب أغنية لـ اليسا وهايكون اسمها " صاحبة رأي». 

وأكد أسامة، أنه حينما كتب كلمات الأعنية وهو يعرف أنها تنطبق على شخصيتها الحقيقية، مشيرًا إلى أنه لا يخفى على أي متابع لـ إليسا أن لديها وجهة نظر واضحة في الأمور، ودائما ما تقول رأيها بصراحة وعفوية، وعلق: «انا بطبيعتي بجمع خيوط الشخصية على مدار الوقت من التفاصيل الصغيرة لأي إنسان أعرفه وأنسج بيها صورة عنه».  

وتابع أسامة: «من خلال متابعتي لـ إليسا كواحد من المحبين لفنها ومن خلال تعاملي معاها على المستوى الشخصي كونت لها صورة جميلة حاولت انقل جزء منها في أغنية "صاحبة رأي"»، لافتًا إلى أنه تواصل مع الملحن سامر ابو طالب، بمجرد الإنتهاء من كتابة كلمات الأغنية. 

واستطرد أسامة، قائلًا إن الملحن سامر أبو طالب تفاجئ من كلمات الأغنية وتحمس جدًا لها وبدأ في الشغل عليها، منوهًا إلى أن الأغنية تم تلحينها مرتين، الأول كان له شكل موسيقي آخر وسريع، لكنه طلب لحن آخر من «سامر» على الرغم من جمال اللحن الأول. 

وأوضح أسامة، أنه كان لدية رؤية في كيفية توصبل إحساس الكلام بصوت إليسا، فأقتنع الملحن بوجهة النظر، وبعد أيام قليلة جاءه باللحن الثاني والحالي للأغنية، فأعجبه كثيرًا واستقر عليه، قائلًا: »هو ده»، مشيرًا إلى أنه بعد ما أرسل الأغنية لـ اليسا واستمعت لها، تأثرت جدًا بها، وعلق: «إليسا أول سمعتها اتأثرت قوي وأكتر حاجة فرحتني هي فرحة اليسا نفسها».

وحول رد فعل إليسا على الأغنية، قال أسامة مصطفى أن النجمة اللبنانية قالت: «انتوا دخلتوا جوة شخصيتي وروحي وعقلي»، ونوّه إلى أنها طلبت كتابة كوبليه آخر وفور إنتهاء المكالمة معها انتهى من كتابته، فعلق قائلًا: «بفضل ربنا لقيتني بكتب "في مواقفي الصعبه انا اتحديت اليأس بأملي .. لحد اخر الكوبليه .. من صغري بكافح ما اتهزتش قصاد الريح». 

واختتم أسامة مصطفى: «قمة سعادتي لما اليسا اختصتني بمفاجأة أثناء التحضيرات النهائية للألبوم وأخبرتني أن صاحبة رأي هيكون اسم الالبوم».
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