AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: قريبًا نصل الى "زيرو" إصابات خطيرة بكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 08:36 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
زف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة بشرى سارة للمصريين قائلًا: "اقتربنا من الوصول إلى زيرو إصابات شديدة بكورونا، ولكن الإصابات التي ستكون موجودة هي الإصابات المتوسطة والبسيطة.



وأضاف حسام حسني، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامى سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، لابد أن نتخذ الحذر، ستكون الإصابات الموجودة مشابهة لأدوار البرد، وإن شاء الله سيظهر لقاح فى ديسمبر، فإذا ظهر اللقاح أصبحت الأمور بسيطة وهناك 17 لقاحا حول العالم في التجارب السريرية وهناك لقاحان تم الإعلان عنهما، منهما لقاح جامعة أكسفورد الذى أثبت نتائج إيجابية جدا، ومصر كانت سباقة في الحصول على اللقاح، وتم إجراء تجارب سريرية على اللقاح في مصر.



وتابع حسام حسني، نحن نستقبل أي فرد لديه فكرة للتخلص من الوباء ونناقشه فيها، والبحث العلمى لا يقتصر على لجنة أو شخص، ونستقبل أي شخص حتى وإن كان ليس طبيبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: حرارة الصيف لا علاقة لها باختفاء فيروس كورونا

لإنتاجه في أسرع وقت.. خضوع أكثر من 10 آلاف متطوع لتجارب لقاح كورونا

فيديوجراف.. تفاصيل لقاح أوكسفورد البريطاني ضد كورونا

أخبار التوك شو | الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفًاً.. وامتحانات الثانوية آمنة.. ونسب التعافي ببلازما الدم جيدة جدًا

علماء أكسفورد : لقاح كورونا سيكون بخاخ أقوي من الحقن

حرب البقاء.. من أول الحاصلين على لقاح كورونا المنتظر؟

ترشيحاتنا

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

تريند الزمن الجميل.. مأساة عفركوش ابن برتكوش

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

بسبب جائحة كورونا.. فنادق تقدم إقامة مجانية للعرسان

فيديو جراف | امرأة أدهشت الشيطان.. مارست الجنس مع حماها في حضور الزوج

كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور

لو بتعاني من دهون البشرة.. إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف

بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية