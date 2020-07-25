الصحة: قريبًا نصل الى "زيرو" إصابات خطيرة بكورونا

زف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة بشرى سارة للمصريين قائلًا: "اقتربنا من الوصول إلى زيرو إصابات شديدة بكورونا، ولكن الإصابات التي ستكون موجودة هي الإصابات المتوسطة والبسيطة.













وأضاف حسام حسني، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامى سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، لابد أن نتخذ الحذر، ستكون الإصابات الموجودة مشابهة لأدوار البرد، وإن شاء الله سيظهر لقاح فى ديسمبر، فإذا ظهر اللقاح أصبحت الأمور بسيطة وهناك 17 لقاحا حول العالم في التجارب السريرية وهناك لقاحان تم الإعلان عنهما، منهما لقاح جامعة أكسفورد الذى أثبت نتائج إيجابية جدا، ومصر كانت سباقة في الحصول على اللقاح، وتم إجراء تجارب سريرية على اللقاح في مصر.













وتابع حسام حسني، نحن نستقبل أي فرد لديه فكرة للتخلص من الوباء ونناقشه فيها، والبحث العلمى لا يقتصر على لجنة أو شخص، ونستقبل أي شخص حتى وإن كان ليس طبيبا.