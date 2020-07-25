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أحمد موسى: 25 ألف منزل بتركيا حصل على ترخيص ممارسة الدعارة في عهد أردوغان

السبت 25/يوليه/2020 - 10:00 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن 25 ألف منزل بتركيا حصل على رخصة ممارسة الدعارة في عهد أردوغان .
  
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "أردوغان يؤيد حقوق المثليين وحضر احتفالا خاصا بهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "عدد العاملين في بيوت الدعارة وصل إلى 500 ألف فرد في تركيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نظام اردوغان الذي يتحدث عن الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية يمارس أنشطة غير أخلاقية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "اردوغان سمح بالدعارة  بقانون رسمي، وتركيا بلد تجارة الجنس وسمح بها اردوغان وممارسة الجنس جزء من الدخل القومي التركي".
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