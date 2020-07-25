أحمد موسى: 25 ألف منزل بتركيا حصل على ترخيص ممارسة الدعارة في عهد أردوغان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 25 ألف منزل بتركيا حصل على رخصة ممارسة الدعارة في عهد أردوغان .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "أردوغان يؤيد حقوق المثليين وحضر احتفالا خاصا بهم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "عدد العاملين في بيوت الدعارة وصل إلى 500 ألف فرد في تركيا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نظام اردوغان الذي يتحدث عن الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية يمارس أنشطة غير أخلاقية ".



