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أخبار البلد

عداد كورونا فى مصر.. 91583 إصابة.. 32903 شفاء.. 4558 وفاة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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 أعلن  الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، بلغ 91583 حالة ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وأوضح "مجاهد"، فى بيان اليوم، أن المتعافين فى ازدياد متواصل، حيث خرج 933 متعافيًا اليوم، من مستشفيات العزل بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح أنه تم تسجيل 511 حالة إصابة جديدة و 40 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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