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سيارات

مرسيدس تخسر 1.91 مليار يورو بسبب كورونا خلال الربع الثاني من 2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:33 ص
مرسيدس تخسر 1.91
مرسيدس تخسر 1.91 مليار يورو
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة دايملر مالكة شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية ، عن نتائج ميزانية الشركة خلال الربع الثاني من عام 2020 .


وأوضحت مجموعة دايملر عن تكبدها خسائر فادحة بلغت 1.91 مليار يورو في الربع الثاني من العام الحالي،  لتأثرها بتداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19 .


و تراجعت الإيرادات الشركة فى الميزانية بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 30.2 مليار يورو . 


وقال رئيس مجلس إدارة شركة دايملر أولا كالينيوس في لقاء صحفي، : “بسبب جائحة كورونا غير المسبوقة، كان علينا تحمل فصل مليء بالتحديات".


وأضاف كالينيوس أن هناك مؤشرات على تعافي المبيعات من بينها الطلب القوي على سيارات الركوب من مرسيدس-بنز ، واذا استمر الوضع الاقتصادي في التحسن في النصف الثاني من العام الحالي، فإنه من المنتظر تحقيق أرباح جيدة هذا العام.


الجدير بالذكر أن مرسيدس سجلت مبيعات في الربع الثاني نحو 480800 سيارة، بانخفاض بنسبة 30% عن نفس الربع من العام الماضي ، أما بالنسبة لمبيعات السيارات في مجموعة دايملر ككل، فقد سجلت المبيعات تراجعا بنسبة 34% إلى 541 ألف و800 سيارة.

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