في موسمه .. حضري كيكة العنب الأحمر

يعشق أغلب الأطفال والكبار أيضا، تناول العنب بكافة أنواعه، وبالأخص العنب الأحمر، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كيكة العنب الأحمر.

اقرأ أيضا

ب5 مكونات طريقة عمل السويسروال

مقادير كيكة العنب الأحمر

240 جرام زبادي

نصف كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عسل

3 بيضات

عصير ليمونة

بشر ليمونة

نصف كوب سكر

1 و ربع كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب لوز مطحون

2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

300 جرام عنب أحمر بدون بذر





للتقديم



عنقود عنب

نعناع أخضر

سكر بودرة

طريقة تحضير كيكة العنب الأحمر

* يخلط البيض مع زيت الزيتون وبشر وعصير الليمون والعسل ثم يضاف الزبادي

* ثم يضاف السكر مع الدقيق واللوز المطحون والبيكينج باودر والملح

* ثم يضاف العنب الأحمر لخليط الكيكة

* ثم يوضع الخليط في قالب انجليش كيك مدهون بزيت الزيتون

* ويدخل الفرن من 24 إلى 30 دقيقة

* تزين على الوجة بسكر بودرة وعنب وأوراق النعناع