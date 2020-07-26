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مرأة

في موسمه .. حضري كيكة العنب الأحمر

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:01 ص
كيكة العنب
كيكة العنب
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق أغلب الأطفال والكبار أيضا، تناول العنب بكافة أنواعه، وبالأخص العنب الأحمر، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كيكة العنب الأحمر.

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مقادير كيكة العنب الأحمر

240 جرام زبادي
نصف كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة عسل
3 بيضات 
عصير ليمونة
بشر ليمونة
نصف كوب سكر
1 و ربع كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب لوز مطحون
2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
300 جرام عنب أحمر  بدون بذر

للتقديم

عنقود عنب
نعناع أخضر
سكر بودرة

طريقة تحضير كيكة العنب الأحمر

* يخلط البيض مع زيت الزيتون وبشر وعصير الليمون والعسل ثم يضاف الزبادي

* ثم يضاف السكر مع الدقيق واللوز المطحون والبيكينج باودر والملح

* ثم يضاف العنب الأحمر لخليط الكيكة

* ثم يوضع الخليط في قالب انجليش كيك مدهون بزيت الزيتون

* ويدخل الفرن من 24 إلى 30 دقيقة

* تزين على الوجة بسكر بودرة وعنب وأوراق النعناع

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