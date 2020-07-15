لو عاوز تحافظ على رشاقتك.. طريقة عمل كيكة الموز بالشوفان

تعد الكيكة من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ولكن الكثير لا يتناولوها للحفاظ على رشاقتهم بشكل صحى وسليم، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كيكة الموز بالشوفان الصحية.
مكونات كيكة شوفان بالموز وزبدة الفول السوداني
1 و نصف كوب موز مهروس
ثلث كوب زبدة فول سوداني
2 ملعقة كبيرة مابل سيرب
2 ملعقة كبيرة صوص تفاح
1 ملعقة كبيرة زيت جوزهند
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة قرفة ملح
1 و نصف كوب لبن جوزهند
3 كوب شوفان
2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
صوص التفاح
تفاح اصفر مقشر
1 ملعقة كبيرة سكر
قرفة ناعمة
اقرأ ايضًا | طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة
للتقديم
صوص شوكولاتة
صوص كراميل
طريقة تحضير كيكة شوفان بالموز وزبدة الفول السوداني
* يسخن الفرن على درجة حرارة 130
* تخلط جميع المكونات الجافة معا
* يضاف الحليب تدريجيًا
* توضع في الصينية
* تخبز في الفرن حوالي 30 دقيقة
* يقدم مع الصوص
صوص التفاح
* يضاف التفاح في الماء الساخن ويترك على النار
* يضاف السكر والقرفة
* يصفى ويهرس