حركة تنقلات الضباط بمديريات الأمن في 6 محافظات .. ضخ قيادات شبابية تعتمد على الكفاءة بالمراكز والأقسام

نقل 8 رؤساء مباحث وتجديد الثقة فى 6 ومدير مباحث التموين بالبحيرة

بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة في كفر الشيخ

الحركة الداخلية لمديرية أمن البحيرة

ننشر حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن سوهاج

حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية

مدير أمن المنيا يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن قنا









اعتمد اللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، الحركة الداخلية لتنقلات الضباط بمختلف الأقسام والمراكز الشرطية.









وتضمنت الحركة، التي حصل موقع "صدى البلد" على تفاصيلها، كلًا من، اللواء ياسر غانم، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء سمير الخويسكي، مساعدًا لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء رضا النويشي، مساعدًا لمدير الأمن، لشئون الشرطة المتخصصة، واللواء محمود الكموني، مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء هشام مطر، مساعدًا لمدير الأمن للتدريب والأفراد.









وشملت الحركة كلًا من اللواء محمد عون مساعد لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء عمرو بوريك، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، واللواء طارق جمعة، مديرًا لإدارة تأمين الطرق، والعقيد عماد جلال، مأمورًا لمركز شرطة بيلا، والعقيد وائل حسانين، مأمورًا لمركز قلين.









وتضمنت الحركة كلًا من، العقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بدسوق، والعقيد هيثم عبد المقصود، و الرائد عمرو عوض، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد عماد عامر، رئيسًا لمباحث الحامول، والرائد أحمد مصطفى عمر، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد أحمد عادل قطاطو، رئيسًا لمباحث مركز بيلا، والمقدم رامي شرف، مفتش مباحث قسم أول وثان كفر الشيخ، الرائد محمد هاني عصر، رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد محمد أبو حطب، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض.









كما شملت الحركة، أيضًا، الرائد سعد اللبيشى، رئيسًا لمباحث مركز البرلس، والمقدم علاء سكران، رئيسًا لمباحث مركز قلين، والمقدم محمد عبد العزيز حفاجي، رئيسًا لمباحث مركز سيدي سالم، النقيب أحمد مطاوع، رئيسًا لمباحث مركز مطوبس، الرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم شرطة دسوق، والرائد جمال عبد الناصر، رئيسًا لمباحث الآداب، والرائد محمد قطاطو، مفتش مباحث بفرع دسوق.









وكانت حركة تنقلات الداخلية، الأخيرة التي اعتمدها، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد تضمنت تعيين اللواء خالد عزب، مساعدًا لوزير الداخلية، مديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، نائبًا لمدير الأمن، واللواء ايهاب عطية مديرًا للمباحث الجنائية، والعميد، ياسر عبد الرحيم، رئيسًا للمباحث الجنائية.









كما لاقت حركة ترقيات وتنقلات قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة استحسان العاملين بالمديرية وأهالى المحافظة.













واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حركة الترقيات والتنقلات الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي بجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديرية.













وشملت الحركة تولي المقدم اسلام السعدني رئيسًا لمباحث مركز شرطة دمنهور، والمقدم محمد المشاق رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمد جمعة رئيسًا للمباحث بمركز شبراخيت، والرائد أحمد عوف رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، والرائد محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، الرائد محمود هندي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير، والرائد أحمد المراكبي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو حمص، والرائد أحمد حمدي رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية.









وتضمنت الحركة السنوية لضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة لعام 2020/2021 تجديد الثقة في كل من:" الرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، والمقدم عمر عرفات رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، والرائد محمد زايد رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، والرائد محمود قاسي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد رسلان رئيسًا للمباحث بوادي النطرون والمقدم ماجد الحبشي رئيسًا لمباحث قسم شرطة دمنهور".





وضمت الحركة تولي العميد محمود عيسي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بقطاع بدر، والمقدم أحمد العريان رئيسًا لمباحث الآداب، والمقدم أحمد التراس رئيسًا لمباحث المصنفات، والرائد مصطفي أبو الريش وكيًلا لمباحث التموين، وتجديد الثقة في العميد وجدي الصيرفي رئيسًا لإدارة مباحث التموين، والرائد أحمد الشرقاوى مفتشًا للمباحث لمركزى أبوحمص وحوش عيسي، والعقيد أحمد سمير مفتشًا للمباحث بدمنهور





وتولى العقيد مصطفي السعدني مأمورًا لمركز شرطة الدلنجات، والعقيد أحمد داود مأمورًا لمركز شرطة أبو حمص، والعقيد عادل محبوب مأمورًا لقسم شرطة كفر الدوار، والعقيد أحمد البنا مأمورًا لمركز إيتاي البارود، والعميد ياسر طوسون المقرحي مأمورًا لمركز شرطة وادي النطرون، العقيد علاء أبو غزالة مأمورًا لمركز بدر، والعميد محمد أبو حطب مأمورًا لمركز شرطة أبو المطامير، ونقل المقدم مصطفى الصيرفى لديوان مديرية أمن بالبحيرة، والنقيب بدر الطنيخي معاونًا لمباحث مركز شرطة رشيد، والنقيب محمد سلامة معاونًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير.









فيما اعتمد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمديرية والمراكز والاقسام، وتم تصعيد عدد من القيادات الشابة لتولي مناصب قيادة في المركز والأقسام.









وتضمنت الحركة تعيين اللواء جلال أبوسحلى، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال واللواء عاطف نجيب، نائب المدير لقطاع الجنوب، واللواء أحمد الشمندى، مساعد المدير للأمن واللواء محمد على إبراهيم خطارى، مساعد المدير للمالية واللواء كرم فاروق مساعد المدير للأفراد والتدريب، واللواء محمد فريد، مساعد المدير للشرطة المتخصصة واللواء خالد الريفى، مساعد المدير للوحدات واللواء أحمد فجر مساعد المدير للشرق.













وضمت الحركة نقل العميد سامح وفى، للعمل مأمور مركز شرطة طما والعقيد محمد علام، مأمور مركز سوهاج، والعقيد عبد المعز أبوسحلى، مأمور مركز جزيرة شندويل، والعقيد هانى صابر، مأمور مركز المراغة ،والعقيد محمد سمير، مأمور مركز دار السلام.

















وتم تعيين المقدم أحمد صقر، رئيسا لمباحث مركز سوهاج، والمقدم محمد عبدالصبور، رئيسا لمباحث مركز شرطة طهطا، احمد تعليب رئيس مباحث طما، والرائد أحمد العزازى، رئيس قسم طهطا والرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المراغة، الرائد إبراهيم صقر، رئيسا لمباحث مركز شرطة أخميم.













وتم تعيين الرائد محمد جادالله رئيس مباحث جهينة، والرائد إسلام كريم رئيس مباحث جزيرة شندويل، والمقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم ثان والرائد أسامة عجاج، رئيس مباحث قسم أول، والرائد محمد ابوالعطا، رئيس مباحث البلينا، والرائد محمد كمال، رئيس مباحث ساقلته.













وشملت الحركة تعيين الرائد هيثم شاكر، رئيس مباحث دار السلام والرائد عزت سليمان، رئيس مباحث جرجا والرائد أحمد العمدة رئيس وحدة مباحث الكوثر والرائد إسلام حمزة، رئيس وحدة مباحث المنشاه والرائد هيثم الحجيرى، رئيس وحدة مباحث العسيرات والرائد محمود ذكى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا.













وتم ترقية الرائد مصطفى فرغل، مفتشا لمباحث قسم جرجا، والرئد أيمن عبد السميع، مفتش مباحث قسم ومركز طهطا، والرائد إبراهيم الشحات، رئيس مباحث الترحيلات، والرائد ذكى حمادى، مفتش مباحث البلينا.









وفى سياق متصل أصدرت مديرية أمن الاسماعيلية حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة شملت تغييرات كبيرة في تنقلات الضباط داخل المدينة ومراكز المحافظة.





وشملت الحركة تعيين العميد دكتور ولاء رضوان مديرا لشؤون الخدمة والتجديد للعقيد أحمد الصغير رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات وتعيين المقدم عماد عبدالرؤوف للعلاقات والإعلام والتجديد للمقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث المرور والعميد هشام نورالدين رئيس قسم مكافحة الأموال العامة والمقدم هانى عبدالهادى رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام والرائد السيد عبدالعال رئيسًا لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، والمقدم محمد البرماوى مكافحة سرقة السيارات.





وشملت الحركة تعيين العميد أحمد عبده عبدالنبى مأمورا لقسم أول الإسماعيلية والرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث القسم وتعيين العميد ايهاب مصطفي مأمورًا لقسم ثان والتجديد المقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث القسم وتعيين العقيد أحمد الشناوي مأمورًا لقسم ثالث والتجديد للمقدم محمد سكر رئيسًا لمباحث القسم.





وتم تعيين المقدم عمرو عاطف مأمورًا لمركز فايد والتجديد للمقدم أحمد شاهين رئيسًا للمباحث، وتعيين العميد وليد المصرى مأمورًا لمركز أبوصوير، والرائد احمد جمال رئيسا لمباحث ابوصوير وتعيين العقيد محمود العزازى مأمور مركز الإسماعيلية والتجديد للمقدم محمد هشام رئيسا لمباحث المركز.









وتقرر تعيين العقيد فهمى عبدالصمد مأمورًا لمركز القنطرة شرق، والرائد محمد ثروت رئيسا لمباحث القنطرة شرق وتعيين العميد منصور الدهشان مأمورًا لمركز القنطرة غرب والرائد حسن رضوان رئيسا لمباحث مركز القنطرة غرب.





وشملت الحركة تعيين الرائد مصطفى سلامة رئيسًا لمباحث مركز القصاصين والمقدم حازم حسام رئيسًا لمباحث مركز التل الكبير.









كما اعتمد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا حركة التنقلات الداخليه لرؤساء المباحث والضباط بالمديرية .





شملت الحركه تولى اللواء أشرف علي علي أحمد مدير قطاع شمال المنيا، واللواء محمد مصطفي ضبش مساعد المدير للأمن العام، واللواء عماد علي أحمد مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية، واللواء عثمان محمد محمود مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء حاتم فوزي السيد مساعد فرقة بقطاع الجنوب.





وتولي اللواء بهاء الدين نبيل منصب نائب المدير لقطاع جنوب، واللواء عادل فتحي عبد اللطيف مساعد المدير للوحدات، واللواء عبد السميع فرغلي مساعد المدير للتدريب والأفراد، واللواء ياسر عبد الفتاح السيد مساعد بقطاع الشمال.









وتولي العميد شريف كرم رئيس المباحث الجنائية، والعميد أشرف حسني مفتشا لمباحث تأمين الطرق، والعميد محمد خيري رئيس مباحث التموين، والعميد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، والعقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، المقدم خالد شحاته مفتش للجنوب، والمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قوات الأمن، والعميد محمد سليم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، العقيد حاتم ربيع رئيس فرع شمال، والمقدم أحمد لبيب مفتش شمال، المقدم حسن شلبي تصاريح العمل، والعميد محمد صادق مدير المرافق، والعميد إيهاب يسري إسكندر وكيل المرور، والعقيد معتز البدوي رئيس مباحث الأموال العامة.





وتولي الرائد بلال الجنايني رئيسا لمباحث بني مزار، والمقدم حسام سعداوي رئيسا لمباحث المسطحات، والرائد أحمد شحاتة رئيس مباحث النجدة، والرائد محمد بكر مفتش فرقة الجنوب، والرائد عبدالوهاب أبوطالب رئيسا لمباحث أبوقرقاص، والرائد محمد عليوه رئيسا لمباحث سمالوط شرق، والمقدم محمد منير رئيسا لمباحث مركز المنيا، والرائد هيثم فاروق معاون أول مباحث المرور، الرائد إسلام محمود رئيسا لمباحث الحماية المدنية، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي.





وشملت الحركة الإبقاء علي العقيد هشام عبد الحكيم رئيسا لمباحث المرور، والمقدم أحمد الصفتي رئيسا لمباحث ديرمواس، والمقدم عمرو حسن رئيسا لمباحث قسم المنيا، والرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث مطاي، والمقدم عمرو عامر رئيسا لمباحث مغاغة، والرائد محمد صلاح رئيسا لمباحث العدوة.





فيما اعتمد اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، حركة تنقلات ضباط الشرطة والتى اشتملت تغييرات واسعة بين ضباط المباحث بمختلف المراكز والأقسام.





تضمنت تعيين العميد سعيد عابد، رئيس فرع البحث بقوص، رئيسًا لقسم المباحث الجنائية، و المقدم طارق محمد مصطفى، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بنجع حمادي، قادمًا من مديرية أمن سوهاج، والمقدم عصام رشوان، رئيسًا لقسم مباحث الأموال العامة، قادمًا من مباحث النقل والمواصلات، والمقدم ياسر القطان، رئيسًا لفرع البحث بقوص، قادمًا من الأقصر.





وتم تعيين الرائد محمد رفعت نور الدين، رئيسًا لقسم مكافحة جرائم الآداب، قادمًا من مديرية أمن البحر الأحمر، والمقدم سامح نجيده، رئيس مباحث نجع حمادى، وكيلًا لفرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والرائد شريف صلاح الدين، رئيسًا لقسم المصنفات الفنية، والرائد محمد مجدي الخطيب، رئيسًا لقسم الأحداث، و المقدم أدهم ابراهيم رياض، رئيسًا لقسم التحريات.





وضمت الحركة تعيين الرائد محمد كمال مغربي، رئيسًا لمباحث مركز قنا، والمقدم اسلام فوزي، رئيسًا لمباحث نجع حمادي، والرائد محمد الملقب، رئيسًا لمباحث قوص، والرائد محمد السنوسي، رئيسًا لمباحث أبوتشت، و النقيب مصطفى صفوت، رئيسًا لمباحث فرشوط، والنقيب محمد عبدالقادر، رئيسًا لمباحث فقط.





وتم تعيين العقيد أحمد محمد عبدالمنعم، ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، قادمًا من نجع حمادي، والعقيد محمد جمال نصاري، وكيل فرع البحث بقوص، ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، و المقدم محمد أحمد سليمان، من مديرية أمن سوهاج، ضابطًا بفرع البحث بأبوتشت، والمقدم محمود نور الدين الهواري، من مباحث النقل والمواصلات لضابط بفرع البحث بقوص.





و شملت الحركة تعيين المقدم محمد نصر سرحان، ضابطًا بفرع البحث بنجع حمادي، والمقدم أحمد عبدالحق، ضابطًا بقسم تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد محمود فتح الله، ضابطًا بقسم الرقابة الجنائية، والمقدم ياسين الشريف، ضابطًا بفرع قوص، والرائد محمد شكيب، ضابطًا بفرع البحث بأبوتشت، و الرائد مصطفى تاج، ضابطًا بفرع قوص، والنقيب وليد اسماعيل، ضابطًا بقسم الآداب، والنقيب شادي صلاح الدين السمان، معاونًا لمباحث قوص، والنقيب أحمد صلاح كمال، معاونًا لمباحث قوص، والنقيب مصطفى عثمان، معاونًا لمباحث قوص.





و تضمنت الحركة تعيين النقيب محمود غزالي، معاونًا لمباحث نقاده ، والنقيب عمرو عبدالمنعم، معاونًا لمباحث قفط، والنقيب محمد العراقي، معاونًا لمباحث نجع حمادي، والنقيب أيمن عبدالمقصود سليم، معاونًا لمباحث نجع حمادي، والنقيب هشام الجوهري، معاونًا لمباحث دشنا، و النقيب محمد هشام البلقيني، ضابطًا بقيم العمليات بإدارة البحث، والنقيب مصطفى محمد عبدالعزيز، معاونًا لمباحث قفط، والنقيب عبدالرحيم عبدالحق السمان، معاونًا لمباحث قوص، والنقيب أحمد عزت، معاونًا لمباحث قنا، والنقيب محمود جمال الدين، معاونًا لمباحث المرور، و النقيب محمد عبدالمجيد القاضي، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الوقف، والملازم أول علاء أحمد حسين، معاونًا لمباحث الوقف، قادمًا من قسم قنا.





و تضمنت تعيين الملازم أول عمر مدني فؤاد، رئيسًا لقسم مكافحة السيارات، قادمًا من مباحث نقاده، و الملازم أول مختار عبدالراضي عربي، معاونًا لمباحث فرشوط، قادمًا من قسم قنا، والملازم أول أحمد كمال عبدالرحيم، معاونًا لمباحث مركز قنا، قادمًا من أبوتشت، والملازم أول عمر محمد سمير، معاونًا لمباحث المرور، قادمًا من مباحث مركز قنا، والملازم أول محمود ابراهيم عبدالعال، معاونًا لمباحث فرشوط قادمًا من قوص، والملازم أول أحمد حمدي عبدالمنعم، معاونًا لمباحث دشنا، قادمًا من قوص، والملازم أول اسلام السلال، معاونًا لمباحث فرشوط، قادمًا من قوص.





وتم تعيين النقيب كريم أبو الخير، معاونًا لمباحث مركز قفط، قادمًا من الدقهلية، والنقيب سيف الدين أحمد جودة، ضابطًا بقسم عمليات إدارة البحث، قادمًا من مديرية أمن الجيزة، والنقيب أحمد سمير جابر، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الاسماعيلية، والنقيب أحمد عاطف عبدالرحمن، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الدقهلية، والنقيب محمد صفوت علي ابراهيم، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الدقهلية، والنقيب محمد خالد الشامي، معاونًا لمباحث قفط، قادمًا من الدقهلية، والنقيب مصطفى محمد علي، معاونًا لمباحث مركز قنا، قادمًا من الاسماعيلية.





وتقرر تعيين النقيب أمير نادر معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من البحيرة، والنقيب محمود أحمد عبدالقادر، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الدقهلية، والنقيب هيثم شعبان، معاونًا لمباحث قسم قنا، قادمًا من الأقصر، والنقيب ياسر سامي، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من أسوان، والملازم أول عمرو جمال بكري، معاونًا لمباحث نجع حمادي، قادمًا من البحر الأحمر، والملازم أول مصطفى عزت، معاونًا لمباحث قسم قنا، قادمًا من سوهاج، والملازم أول عبدالناصر مبارك، معاونًا لمباحث بندر قنا، قادمًا من المنيا، والملازم أول علاء عادل عبدالعزيز، معاونًا لمباحث دشنا، قادمًا من قوص.



