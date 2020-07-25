انتحلا صفة موظفين بهيئة حكومية .. الأمن يضبط عاملا وسيدة نصبا على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، وسيدة "لها معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظفين بـ"إحدى الهيئات"، وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.





وضبط بحوزتهم (كارنيه "منسوب صدوره لذات الهيئة المشار إليها، مثبت به صورة المتهم" – كارنيه آخر "منسوب صدوره لذات الجهة، مثبت به صورة المتهمة" – عدد 12 محضر تسليم وحدة سكنية بأسماء مختلفة "منسوب صدورهم لذات الجهة" – عدد 5 محاضر تسليم وحدة سكنية خاليين من البيانات "منسوب صدورهم لذات الجهة" – عدد 5 صور بطاقات رقم قومى خاصة بالمجنى عليهم "جميعهم مزورين").





بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 5 حوادث نصب بذات الأسلوب.. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهما بالنصب عليهم، وأضافوا بعدم علمهم بتعرضهم لواقعة النصب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



