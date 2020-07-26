اقتصاد الجزائر ينكمش 3.9% في الربع الأول

قالت الحكومة الجزائرية، يوم السبت، إن الاقتصاد الجزائري انكمش بنسبة 3.9 بالمئة ، في الربع الأول من العام الحالي؛ بعد نمو بنسبة 1.3 بالمئة في نفس الفترة من 2019.





وذكرت الحكومة الجزائرية، أن هذا النمو السلبي؛ كان بسبب إجراءات العزل العام نتيجة تفشي فيروس كورونا ، والأداء السيء لقطاع النفط والغاز الحيوي.

وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمئة قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.ويسهم النفط والغاز بستين بالمئة من ميزانية الدولة و93 بالمئة من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.