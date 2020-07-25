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رياضة

إكرامي: تصريحات فاروق جعفر سقطة فى تاريخه.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 11:57 م
إكرامي الشحات
إكرامي الشحات
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حسن العمدة
أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات فاروق جعفر، أساءت لنادي الزمالك فى المقام الأول وكان يجب عليه ألا يقحم أى نادٍ آخر فى حديثه.

وقال إكرامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "لم يكن أى لاعب يحضر الاجتماع الفني مع الحكام خلال أى مباراة، وتصريحاته سقطة كبيرة تسيئ له بشكل كبير، والموضوع لن ينتهي على خير".
 
وأضاف: "الحكام الأفارقة سوف يتربصون للأندية المصرية والمنتخب الوطني فى البطولات المقبلة، ومن المفترض أن فاروق جعفر له اسمه وتاريخه وكان يجب ألا تخرج منه هذه التصريحات".

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

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