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رياضة

الفرق الـ21 المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حسم 21 فريقا مقاعدهم لدور المجموعات بـدوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، من أصل 32 فريقا، بعد انتهاء معظم الدوريات الأوروبية واقتراب الآخرى من من الانتهاء.

وفيما يلي نعرض الفرق التي حسمت التأهل مع تبقي ثلاثة مقاعد للتأهل المباشر و6 في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

الدوري الإسباني: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد وإشبيلية

الدوري الإيطالي: يوفنتوس، وأتالانتا، وإنتر ميلان ولاتسيو .

الدوري الألماني: بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند، ولايبزيج وبروسيا مونشنجلادباخ

الدوري الإنجليزي: ليفربول ومانشستر سيتي.

الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان ومارسيليا 

 روسيا: زينيت سانت بطرسبرج ولوكوموتيف موسكو.

الدوري البرتغالي: بورتو البرتغالي

الدوري البلجيكي: كلوب بروج 

الدوري الأوكراني: شاختار دونيتسك 

الدوري التركي: إسطنبول باشاك شهير 

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