انتقامًا لفلويد .. شاب يعذب طفلا بدهس عنقه تحت ركبته| صور









انتشرت الصور لأول مرة على تطبيق سناب شات Snapchat مرفق بنص تهكمي يشير إلى مظاهرات السود في أمريكا بعد مقتل جورج فلويد ، وقد تتبعت الشرطة الأمريكية الشاب الظاهر في الفيديو لمعاقبته وإنقاذ الطفل.









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وتبين أن المجرم المعتدي هو شاب يدعى «إشعياء جاكسون» 20 سنة، وقد تم القبض عليه بتهمة إساءة معاملة الأطفال.









فتحت شرطة مقاطعة كلارك في أوهايو تحقيقًا معه يوم الثلاثاء الماضي بعدما نشر الصورة المؤلمة على نطاق واسع عبر الإنترنت.









ويبدو أن جاكسون شركاء في الجريمة، الأول شخص مجهول وقف يصور جاكسون راكعًا على رقبة طفل أبيض يصرخ متألمًا في الصورة، كما ظهر شخص آخر مقيدًا يدي الطفل خلف ظهره.









كانت الجريمة مشابهة لما وقع مع جورج فلويد الذي قتل في مينيابوليس مايو الماضي بعد أن ركع الشرطي ديريك تشوفين على رقبته لمدة 8 دقائق و 46 ثانية.









تم الإشارة إلى رجال الشرطة بعد مشاركة الصور عبر الإنترنت، وقد تم نقل الصبي إلى المستشفى، حيث لم يعاني من أية إصابات جسدية ولم تكن والدته على علم بأن ابنها قد تم تصويره بهذا الشكل.