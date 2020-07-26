أحمد جمال عن تصريحات فاروق جعفر: كان يقصد الأهلي

دافع الإعلامي أحمد جمال عن فاروق جعفر كابتن الزمالك السابق، بعدما أطلق على الهواء تصريحات عن مجاملات الحكام للأندية المصرية ومنتخب مصر.









وقال جمال خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك، إن فاروق جعفر كابتن القلعة البيضاء التاريخي، كان يقصد النادي الأهلي بشأن تصريحات مجاملات الحكام الأفارقة وليس نادي الزمالك فقط.









وأضاف جمال، الناس من إمبارح عمالة بتقطع كلام فاروق جعفر حسب مصلحتها الشخصية، فهو لم يتحدث عن الزمالك بل كان يتحدث عن الأهلي وباقي الأندية بالكامل".









وأوضح أحمد جمال: "لو الزمالك بيتجامل كان زمانه نادي القرن وفاز بالبطولات أكثر في الفترة السابقة طالما التحكيم بيجامل الأبيض.







