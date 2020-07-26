أخبار الفن .. محمد منير يشيد بقرارات الدولة لمواجهة كورونا .. والجمهور يهاجم روان بن حسين بسبب صورة من حمام السباحة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.





محمد منير: الدولة بذلت مجهودا كبيرا في مواجهة كورونا.. لكن غابت عنهم الفرصة

أشاد محمد منير بجهود الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، عبر حسابه على تويتر.





بحبك أوي.. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عزة

حرصت فيفي عبده على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها عزة ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام.





مجدي الهواري: ما قدمه أبطال مسرحية علاء الدين فخر للفن المصري

حرص مجدي الهواري على نشر صورة لأبطال مسرحية علاء الدين من العرض الخاص الذي أقيم أمس للفرق الطبية.





ردت بقوة .. الجمهور يهاجم روان بن حسين بسبب صورة من حمام السباحة

نشرت الفنانة روان بن حسين صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داخل حمام سباحة.





أمل العوضي توضح حقيقة اتهامها بالنصب

ردت الفنانة الكويتية أمل العوضي على الاتهامات التي لاحقتها عبر السوشيال ميديا بشأن إخلالها ببنود عقد اعلان افتتاح معرض وعدم رد المبلغ المتفق عليه من أحد المنسقين يدعى "حاتم"، نافية تمامًا صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها هي من تم استغلالها وكادت تتعرض للنصب، معربة عن توجهها لمقاضاة جميع الحسابات التي تداولت الخبر بدون أدلة.

