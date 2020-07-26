3 آلاف دولار لكل مصاب بكورونا.. أوزبكستان تجذب السياحة بحيلة غريبة





لجأت دولة أوزبكستان إلى حيلة فريدة لجذب السياح لزيارتها، حيث أعلنت الحكومة عن تعويض 3 آلاف دولار حال أصيب أي سائح بفيروس كورونا خلال زيارته.





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جاءت الخطة للتأكيد على حرص دولة أوزبكستان الشديد على سلامة السياح، حيث صرحت «صوفي إيببوتسون» سفيرة سياحة أوزبكستان في بريطانيا أن بلادها ترغب في طمئنة السياح بأنهم يستطيعون زيارتها في أي وقت.





وأكدت أن الدولة ملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية من الفيروس داخل جميع أنحاء قطاع السياحة، كما تعهد الرئيس بمنح أي سائح 3 آلاف دولار حال الإصابة بالفيروس المستجد أثناء قضاء إجازته في البلاد.





وحددت الدولة عدد من الشروط من أجل الحصول على التعويض من بينها التزام السائح بإرشادات السلامة والنظافة.