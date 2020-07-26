فورمولا1 يتسقبل رنج روفر 2022.. صور

تعمل لاند روفر دائما على تطوير سيارتها رنج روفر 2022 وهو ما ظهر بوضوح خلال الاختبارات التي تقوم بها الشركة للسيارة الجديدة على حلبة نوربوجرينج الألمانية التي انضمنت حديثا إلى سباقات فورمولا1 2020



ظهرت رنج روفر في فورمولا 1 بشكل إنسيابي رائع مع مقابض أبواب تقليدية وباب خلفي بتصميم مختلف عن الموديل الحالي وكذلك يوجد نظام العادم الرباعي والمصابيح الخلفية التي تأتي بشكل عمودي



ونشر موقع "كارسكوبس" صورًا للسيارة ظهرت وعليها تمويهات كثيفة ولكن تمكن الخبراء من استكشاف بعض التفاصيل في رنج روفر 2022 مثل الشبك الأمامي البارز الذي يوجد حوله مصابيح أمامية جديدة بالإضافة إلى مصابيح نهارية أيضًا.





وعلى الرغم من أن المقصورة الداخلية لـ رنج روفر 2022 لم تظهر خلال اختبار السيارة على حلبة نوربورغرينغ الألمانية فإن عجلة القيادة للسيارة ظهرت من قبل في صور تجسسية سابقة.



وتتميز سيارة رنج روفر 2022 بعجلة قيادة جديدة مع تجهيزها بالعديد من الأزرار المتحكمة في الكثير من مهام المقصورة الداخلية وغيرها.



كما يتوقع الخبراء أن تحصل رنج روفر 2022 على مقصورة أكثر تطورًا مع توافر لوحة عدادات رقمية ونظام ترفيهي جديد.



