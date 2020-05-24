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سيارات

شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ رنج روفر سبورت 2022

الأحد 24/مايو/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قام مصمم السيارات العالمى نيكولاس كافيرو بتخيل ما قد تبدو عليه رنج روفر سبورت القادمة 2022 من خلال مشاهدته لما قامت به الشركة باختبار كل من رنج روفر الأساسية ورنج روفر سبورت الأصغر في مناسبات منفصلة خلال فبراير الماضى .


وتوضح الصور التخيلية لـ رنج روفر سبورت 2022 التطور المبكر للموديلات الجديدة، وان كانت تصميماتهم مخفية أسفل التمويهات.


وتعطى ديفندر الجديدة لمحة عن لغة التصميم الجديدة، لما تريد رنج روفر فعله في تصميم سياراتها الجديدة ، الا أن هذا التصميم التخيلي هو دراسة تصميمية وليس مبنيًا على اللقطات التجسسية .


وتظهر الصور التخيلية تناسب المصابيح الأمامية مع سيارة رنج روفر الرياضية مع الشبك المتشابك، وتضيف تفاصيل دقيقة على غطاء المحرك القليل من الرياضية.


ولا تقوم لاندروفر بتطوير هذين الطرازين من تشكيلة رنج روفر فقط، ، فقد ظهرت ايفوك ذات قاعدة العجلات الطويلة أثناء اختبارها، مما يشير إلى طراز بثلاثة صفوف من المقاعد قريبًا .


و تشير الاتجاهات الحالية إلى أن سيارة ايفوك ذات السبعة مقاعد القادمة ستصل في البداية إلى السوق الصيني والأسواق الآسيوية الأخرى أولًا.


وهناك توقع ان تكشف لاندروفر عن كلا الطرازين بحلول العام المقبل كموديل 2022 ونتوقع المزيد من اللقطات التجسسية للنماذج الاولية أثناء اختبارها مع مرور الأشهر في التطوير.

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