AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد غرقها.. رسالة مبكية من طليق نايا ريفيرا

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:08 ص
نايا ريفيرا وزوجها
نايا ريفيرا وزوجها
Advertisements
شروق ابراهيم
أعرب الممثل الأمريكي ريان دورسي، الزوج السابق للممثلة الأمريكية نايا ريفيرا عن حزنه لرحيلها من خلال رسالة طويلة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب ريان دورسي: "لا توجد كلمات تصف الحزن الذي تركتيه في قلوب الناس، لا أصدق أن هذه هي الحياة الآن، كنا سويا نسبح قبل الحادث بيوم، الحياة ظالمة بدونك".


وأضاف: "أنا ممتن لكل اللحظات التي قضيناها سويا، لأنها أهدتنا ابننا جوزي طفل ذكي وجميل، ورغم أنك كنتي تنزعجين من كثرة التقاط الصور لكن أنا سعيد لأني لم أنصت إلى كلامك، على الأقل لدي ذكريات أستطيع أن أشاركها مع ابننا".

وكشفت الشرطة الأمريكية في مؤتمر صحفي بعد العثور على جثمان نايا ريفيرا أنها قد تكن توفيت بعد محاولاتها لإنقاذ طفلها البالغ من العمر 4 أعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحرية. 

ولفتت الشرطة الامريكية في تصريحاتها إلى أن نايا ريفيرا بذلت مجهودا كبيرا لإنقاذ نجلها ولم تمتلك طاقة كافية لإنقاذ نفسها لذلك ماتت غرقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد أخبار غرقها

لن يعثروا على الجثة.. أول فيديو للحظات الأخيرة لممثلة شهيرة قبل موتها غرقا

بكاء وانهيار .. أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا تبحث عنها بعد غرقها .. صور

العثور على جثة نجمة هوليوود في بحيرة بيرو بعد أيام من اختفائها

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نايا ريفيرا قبل غرقها

تعليق مؤثر من كلوي كارداشيان على رحيل نايا ريفيرا

ترشيحاتنا

أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 16 مليون حالة

خالد عليش في تغريدة غامضة: أي حاجة تشتريها بفلوس فهي رخيصة

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

تطبق اليوم .. تعرف على قرارات الحكومة بشأن الكافيهات والشواطئ وعيد الأضحى

تحرك ما قبل العاصفة .. ماذا تعني زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية لإسرائيل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعد لفصل جديد .. تعليق أحمد إبراهيم على صورة له تشير لانفصاله عن أنغام

رينو renault تقرر زيادة أسعار موديلات 2021.. صور

كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق