بعد غرقها.. رسالة مبكية من طليق نايا ريفيرا

أعرب الممثل الأمريكي ريان دورسي، الزوج السابق للممثلة الأمريكية نايا ريفيرا عن حزنه لرحيلها من خلال رسالة طويلة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وكتب ريان دورسي: "لا توجد كلمات تصف الحزن الذي تركتيه في قلوب الناس، لا أصدق أن هذه هي الحياة الآن، كنا سويا نسبح قبل الحادث بيوم، الحياة ظالمة بدونك".









وأضاف: "أنا ممتن لكل اللحظات التي قضيناها سويا، لأنها أهدتنا ابننا جوزي طفل ذكي وجميل، ورغم أنك كنتي تنزعجين من كثرة التقاط الصور لكن أنا سعيد لأني لم أنصت إلى كلامك، على الأقل لدي ذكريات أستطيع أن أشاركها مع ابننا".





وكشفت الشرطة الأمريكية في مؤتمر صحفي بعد العثور على جثمان نايا ريفيرا أنها قد تكن توفيت بعد محاولاتها لإنقاذ طفلها البالغ من العمر 4 أعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحرية.



