كواشف حرارية لقياس حرارة الطلاب قبل دخول لجان الدبلومات الفنية في الهرم

بدأ منذ قليل دخول طلاب الدبلومات الفنية بمدرسة الشهيد الرائد محمد صلاح شلبي الثانوية الزراعية بالهرم ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





واهتمت اللجنة بتعقيم وقياس درجات الحرارة للطلاب وتوزيع جيل كحول اثيلي للحفاظ على سلامة الطلاب.





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كما نظمت المدرسة الطلاب في صفوف قبل الدخول ، للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.









الجدير بالذكر انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" امس السبت الموافق 25 يوليو 2020، والتي من المقرر ان أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.









ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.





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ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.





ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــو.





وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:





طلاب نظام الثلاث سنوات :

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.





طلاب نظام الخمس سنوات :

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا