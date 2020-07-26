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أخبار العالم

شرطة سياتل تعتقل ما لا يقل عن 25 شخصا جراء وقوع أعمال شغب وسط احتجاجات على مقتل فلويد

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
شرطة سياتل الأمريكية ما لا يقل عن 25 شخصا جراء وقوع أعمال شغب وتخريب للمباني وإشعال للحرائق خلال مظاهرات في المدينة احتجاجا على قتل الشرطة للمواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

وأفادت الشرطة بأن بعض المتظاهرين حطموا أيضا نوافذ المركبات والشركات، بالإضافة إلى إلقاء متفجرات أو إطلاق النار على ضباط ، كما أصيب ثلاثة ضباط خلال أعمال الشغب والاحتجاجات من بينهم ضابط في المستشفى أصيب بجروح في ساقه.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن نحو 2000 شخص تجمعوا للتظاهر تضامنا مع الاحتجاجات المستمرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لمقتل جورج فلويد في وقت سابق من العام الجاري، وفقا لما ذكرته.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الخميس الماضي أنها سترسل فريقا من دوريات الحدود لمدينة سياتل في ظل الاحتجاجات المستمرة، وهو فريق مشابه للذي تم نشره في بورتلاند لحماية الممتلكات الفيدرالية التي تضررت بسبب المتظاهرين.

وذكرت التقارير الإعلامية أنه بعد أن بدأت المسيرات الاحتجاجية في سياتل اشتعلت النيران في خمس مقطورات في موقع بناء لمركز احتجاز الأحداث، وحاول المتظاهرون تعطيل الكاميرات الأمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه إدارة ترامب وجود إنفاذ القانون الفيدرالي في المدن الديمقراطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ أعلن ترامب يوم الأربعاء إرسال عملاء اتحاديين إلى شيكاجو وألباكركي.
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