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مفتي الجمهورية: الصلاة خلف الإمام عبر التلفاز غير صحيحة.. ومساندة الدولة واجب شرعي

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:28 ص
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
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ريهام فيكتور
مفتي الجمهورية :


أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه يجب اغتنام فرصة هذه الأيام بالإنفاق في سبيل الله والصوم وصلة الأرحام وذكر الله، موضحا أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله»، ولفت إلى أنه يؤيد التدابير التي توصي بها الدولة المصرية بشأن صلاة العيد لمواجهة فيروس كورونا.


وقال الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية ، خلال حواره  مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار" إن منع المسلمين من الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد قد يكون خيرا، مشيرا إلى أن كل ما يأتي من الله هو خير للناس.


وأضاف أن أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو لا تصح، ولكن يمكن أن يؤديها المسلم مع أولاده وزوجته وأن يؤمهم في الصلاة، دون خطبة ، موضحًا أن صلاة العيد تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات، في الركعة الأولى.


و علق مفتي الجمهورية، على قرار البرلمان بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال الجيش خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي، قائلا:" قرار رشيد يحمي الأمن القومي".


وأكد مفتي الجمهورية ،  أن الدولة المصرية بحدودها القطرية أعتبرها بيتي، ولو أن أي شخص حاول أن يعتدي عليك في بيتك، فمن الطبيعي أن تهب للدفاع عنه.


أكد  مفتي الجمهورية، أن الوقوف مع الدولة ومساندتها في كافة القرارات التي تتخذها  واجب شرعي يثاب عليه الشخص ، منوها  إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.


وأكد علام، أن  الفقهاء أجمعوا شرعا أنه لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات أو مرتزقة في القتال، موضحا أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وكان ذلك تحت بصر ولي الأمر.
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