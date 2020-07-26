ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة من تنفيذ 24 قرار إزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية بمساحة 2065 مترًا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين فى إطار تنفيذ القانون.





أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( شبراخيت - المحمودية - رشيد - الدلنجات ) عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 815 م2 .









وإزالة 6 حالات تعد على أملاك الطرق بمساحة 344 م٢ بقرية محلتصا وجزيرة نكلا بشبراخيت و 7 حالات تعد بمساحة 218 م٢ عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية وولاية هندسة الطرق بنطاق الوحدات المحلية لقرى ديروط وسيدى عقبة وفيشا بالمحمودية





كما تم إزالة 3 حالات تعد علي حرم الطرق بإجمالي مساحة 200 متر برشيد بالإضافة إلى إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية كوم زمران بالدلنجات بمساحة 53 مترا مربعا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية في مرحلة المهد.





وفى نفس السياق تمكنت مديرية الرى بالبحيرة من تنفيذ 14 قرار ازالة على مساحة 1250 مترًا عبارة عن 7 قرارات إزالة على مصرف الشماسمة بزمام هندسة صرف رشيد عبارة عن عشش وحظائر وتشوينات باجمالى مساحة حوالى 670 مترًا مربعاً، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات ازاله على مصرف البابلى بزمام هندسة صرف المحمودية عبارة مبانى بالطوب الابيض وباجمالى مساحة حوالى 580م.



