AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:29 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
Advertisements
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة من تنفيذ 24 قرار إزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية بمساحة 2065 مترًا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين فى إطار تنفيذ القانون.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( شبراخيت - المحمودية - رشيد - الدلنجات ) عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 815 م2 .


وإزالة 6 حالات تعد على أملاك الطرق بمساحة 344 م٢ بقرية محلتصا وجزيرة نكلا بشبراخيت و 7 حالات تعد بمساحة 218 م٢ عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية وولاية هندسة الطرق بنطاق الوحدات المحلية لقرى ديروط وسيدى عقبة وفيشا بالمحمودية

كما تم إزالة 3 حالات تعد علي حرم الطرق بإجمالي مساحة 200 متر برشيد بالإضافة إلى إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية كوم زمران بالدلنجات بمساحة 53 مترا مربعا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية في مرحلة المهد.

 وفى نفس السياق تمكنت مديرية الرى بالبحيرة من تنفيذ 14 قرار ازالة على مساحة 1250 مترًا عبارة عن 7 قرارات إزالة على مصرف الشماسمة بزمام هندسة صرف رشيد عبارة عن عشش وحظائر وتشوينات باجمالى مساحة حوالى 670 مترًا مربعاً، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات ازاله على مصرف البابلى بزمام هندسة صرف المحمودية عبارة مبانى بالطوب الابيض وباجمالى مساحة حوالى 580م.

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

تنفيذ ١١ قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 46 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة

تنفيذ 7 قرارات إزالة بالبحيرة لاسترداد 1593 م2 بالبحيرة

القانون فوق الجميع.. شاهد إزالة 35 حالة تعد على أراضي الدولة في البحيرة

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

أيهما تقدم طاعة الأم أم طاعة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

قبل بيعه.. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد بأمان

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور