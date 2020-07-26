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أخبار العالم

بإجمالي 291606 حالات.. إيران تسجل 2333 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الأحد 291606 حالة، بعد تسجيل 2333 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 216 حالة وفاة جديدة وبذلك بلغ عدد المتوفين في ايران بمرض "كوفيد-19" 15700 شخص.

وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 253213 شخصا لغاية الان، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و327 الفا و 850 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

هذا، وقد حذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".

ووفقا لـ "روسيا اليوم" قال حريرجي، خلال لقاء على التلفزيون الرسمي، إن كل إيران تقريبًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي الفيروس، مضيفا أن "طهران باتت بؤرة تصدر الفيروس إلى المحافظات والمدن الأخرى".

وتابع حريرجي أنه يتم إدخال نحو أربعة آلاف شخص مصاب بالفيروس إلى المشافي يوميا،مشيرا إلى أن معدل الوفيات بالفيروس سيتصاعد في غضون أسبوعين أو ثلاثة نظرًا إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل يومي.

وكشف نائب وزير الصحة الإيراني عن توقعاته بأن 10% بالمائة من المصابين في المشافي سيتوفون، مشددًا على أنه يموت شخص بفيروس كورونا من بين كل خمس حالات وفاة في إيران.

ونوه المسؤول الصحي الإيراني إلى أن الإصابات في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، تصاعدت مؤخرًا بنحو 300%.. وعن العاصمة الإيرانية طهران التي تضم نحو خمسة عشر مليون نسمة، قال نائب وزير الصحة إنها باتت مصدرًا لتفشي الفيروس ونقله إلى بقية المناطق الإيرانية، مضيفًا أن 600 إصابة تدخل يوميًا مشافي العاصمة.

من جانبها قالت لجنة مكافحة الفيروس في العاصمة الإيرانية، إن الوضع الصحي في طهران أحمر، وأنه تم تخصيص 30% من أسرة المشافي لمعالجة المصابين بالفيروس.

وتسجل إيران منذ نحو شهر، أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا، ونحو مائتي حالة وفاة، بينما تصنف غالبية الأقاليم على أنها خطرة بالنسبة لتفشي الفيروس.

وفي سياق المتصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن انتشار كورونا سيستمر حتى نهاية العام، وقد يتواصل في العام المقبل أيضًا، لأن من الصعب تحديد تاريخ لنهاية المرض، كما أنه قد يتضاعف مستقبلا.

وأضاف روحاني، أمس السبت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: «لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج أو لقاح لهذا المرض، كما أننا لم نتوصل إلى شروط السلامة اللازم تحقيقها لمواجهته»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
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