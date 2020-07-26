خلال 24 ساعة .. السعودية تسجل 1968 إصابة جديدة بـ كورونا و2541 حالة شفاء

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2541 حالات تعاف، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة.



