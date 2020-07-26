AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي: الطريقة للبدء هي التوقف عن الحديث والبدء في القيام بعمل

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت نوال على الصورة قائلة: "الطريقة للبدء هى التوقف عن الحديث والبدء فى القيام بعمل".


اقرأ أيضًا : 

يُذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة أنيقة ومقطع من أغنيتها .. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

شاهد.. نوال الزغبي في أحدث إطلالة بالجينز

نوال الزغبي تطل بـ بلوك جديد عبر إنستجرام

إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بعد عملية التجميل.. شاهد

بـ قبلة على الخد.. زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي..فيديو

شاهد..نوال الزغبي تؤدي تمرينات رياضية في منزلها

ترشيحاتنا

بفستان أسود قصير.. شاهد شيما الحاج في إطلالة جذابة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

كله مدروس.. الصحة: مستعدون للموجة الثانية لكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

21 دواءً يساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة