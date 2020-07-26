لليوم الثالث على التوالي .. مستشفى عزل مطاي يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن مستشفي عزل مطاي شمال المحافظة لم تسجل دخول أي مواطنين مصابين بفيروس كورونا علي مدار 3 أيام متتالية





وأضافت ان المستشفى سجلت صفر إصابات حتي الآن ولا يوجد سوي 4 مصابين فقط داخل المستشفي يتلقون العلاج من فيروس كورونا





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يذكر أن محافظة المنيا ودعت 4 اطباء منذ إنتشار جاءحة فيروس كورونا منهم طبيب بسمالوط وهو الدكتور سيد كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط والذي توفي بمستشفي العزل بملوي في 14 يونيو



