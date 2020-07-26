تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة 15 يومًا

قررت محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة تجديد حبس المتهمين بقتل محمد أبو زيد الشهير إعلاميا بشهيد الجدعنة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إشارة من المستشفى بوصول "محمد ابو زيد " 26 سنة من شبرا الخيمة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و "ك م ع" حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

وكشفت التحريات ان سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمان وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة قاما المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة.

وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.

وبالفعل تم الصلح بين الطرفين إلا أن المتهمين لم يرضخا للتصالح وقررا الانتقام من كل من شارك فى الصلح وعقدا العزم على التخلص من المجنى عليه باستدراجه وقتله فاتفق المتهم الثاني مع الأول على استدراجه خارج المحل الخاص به وعقب خروجه قام المتهم بطعنه بالسنجه وتم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.