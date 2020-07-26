AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة 15 يومًا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:55 م
شهيد الجدعنة
شهيد الجدعنة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قررت محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة تجديد حبس المتهمين بقتل محمد أبو زيد الشهير إعلاميا بشهيد الجدعنة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إشارة من المستشفى بوصول "محمد ابو زيد " 26 سنة من شبرا الخيمة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و "ك م ع" حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.
وكشفت التحريات ان سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمان وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة قاما المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة.
وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.
وبالفعل تم الصلح بين الطرفين إلا أن المتهمين لم يرضخا للتصالح وقررا الانتقام من كل من شارك فى الصلح وعقدا العزم على التخلص من المجنى عليه باستدراجه وقتله فاتفق المتهم الثاني مع الأول على استدراجه خارج المحل الخاص به وعقب خروجه قام المتهم بطعنه بالسنجه وتم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مشاركته فى جلسة صلح .. مقتل شاب فى شبرا الخيمة ووالدته تطالب بالقصاص

حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

شهيد الشهامة بشبرا الخيمة.. تدخل لجلسة صلح فكان جزاءه القتل.. والدته: حرمونى من نور عينى وعايزة حق ابنى.. فيديو وصور

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: مصر ستصبح مركزاً لصناعة لقاح الفيروس في أفريقيا والعالم

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

سعر ومواصفات أرخص سيارة كروس أوفر في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها