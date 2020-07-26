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تكنولوجيا

كيفية إيقاف تشغيل قصة عيد ميلادك على فيسبوك

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:03 م
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
يعد فيسبوك Facebook، واحد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل قاعدة كبيرة تضم المليارات من المستخدمين حول العالم، ومن خلال الشبكة الاجتماعية يمكنك التعرف والتواصل مع جميع الناس حول العالم، وأيضًا يمكنك أن تتمنى لهم في عيد ميلادا سعيدا بإضافة شئ مميزة إلى ميزة القصة.

وعندما يأتي عيد ميلادك، سيقوم إصدقائكوا بإنشاء قصة عيد ميلاد مشتركة على فيسبوك، يستطيع كل المستخدمين الذين سمحت لهم برؤية قصتك، مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات عيد الميلاد والذكريات طوال يوم عيد ميلادك.


ووفقا لما ذكره موقع "indiatoday"، يمكنك في أي وقت تغيير إعدادات خصوصية قصة عيد ميلادك للتحكم في ما إذا كان بإمكان الأشخاص مشاهدة قصة عيد ميلادك أو الإضافة إليها، وفيما يلي نشرح لك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة.

- كيفية إيقاف قصة عيد ميلادك:

1. افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الآيفون أو أندرويد.

2. اضغط على الإعدادات settings، في أسفل الشاشة.

3. بجوار قصة عيد ميلادك، قم بتمكين الزر لإيقاف أو تشغيل الميزة، (لن يتمكن أصدقاؤك من رؤية قصة عيد ميلادك أو الإضافة إليها).

4. اضغط على إيقاف التشغيل turn off، للتأكيد.

5. يمكنك تغيير هذا الإعداد في أي وقت خلال عيد ميلادك.
 

- كيفية إخفاء تاريخ عيد ميلادك من صفحتك على فيسبوك:

1. افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الآيفون أو أندرويد.

2. اضغط على الثلاث خطوط الأفقية، ثم مرر لأسفل للوصول إلى الإعدادات والخصوصية settings.

3. قم بالنقر على خيار الإعدادات settings، وأسفل تبويب الخصوصية اضغط على إعدادات الخصوصية.

4. من قسم إعدادات الخصوصية، انقر عبى إدارة الملف الشخصي.

5. ستنتقب إلى صفحة جديدة تحتوي كل المعلومات الخاصة بك على صفحتك بفيسبوك، مرر لأسفل للوصول إلى المعلومات الاساسية واضغط على زر تعديل.

6. ستجد في الصفحة الجديدة خيارات أولها تاريخ الميلاد، يمكنك الضغط على الزر المجاور لعام الميلاد أو اليوم والشهر لاختيار من يمكنه رؤية كلاهما، ويمكنك الاختيار بين ثلاثة خيارات العامة أو الاصدقاء أو لا أحد.
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