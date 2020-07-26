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أخبار العالم

العراق.. سماع دوي انفجارين بالقرب من المنطقة الخضراء ببغداد

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بسماع دوي انفجارين شديدين بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد. 

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، مقار المؤسسات الحكومية العراقية، وسفارة الولايات المتحدة.

وتعرضت المصالح الأمريكية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف ورائها.

ونشرت الولايات المتحدة، التي يتواجد آلاف من جنودها في العراق، منظومة "سي رام" المضادة للصواريخ بداية العام الحالي، واستخدمتها للمرة الأولى بداية يوليو.

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