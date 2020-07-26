بفارق 30 ألف جنيه.. تفاصيل أسعار السيارات الكهربائية الجديدة





وأضاف البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفرق في السعر بين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والسيارات التي تعمل بالبنزين، سوف يتم تعويضها مستقبلًا عن طريق فارق السعر وتكلفة الشحن بين الغاز الطبيعي و وأضاف البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفرق في السعر بين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والسيارات التي تعمل بالبنزين، سوف يتم تعويضها مستقبلًا عن طريق فارق السعر وتكلفة الشحن بين الغاز الطبيعي و البنزين





وأوضح أن المشروع سوف يتم من شركات قطاع الأعمال العام ومصنع شركة النفط والشركة الهندسية بالتعاون مع الجانب الصيني، وسوف يتم بتصنيع السيارات الكهربائية، إلى جانب وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي.





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وأشار إلى أنه سوف يتم إحلال التاكسي أو الميكروباص أو الميني باص أو السيارات الحكومية التي مر على تصنيعها أكثر من 20 سنة. وأشار إلى أنه سوف يتم إحلال التاكسي أو الميكروباص أو الميني باص أو السيارات الحكومية التي مر على تصنيعها أكثر من 20 سنة.





كما ناشد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان من الحكومة ضرورة أن يتم إدخال التوكتوك ضمن المبادرة بحيث يتم استبداله بسيارات آمنة.

