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برلمان

صلاح حسب الله: كرامة المصريين بالخارج "خط أحمر" فى عهد السيسى

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريده محمد
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ان كرامة جميع المصريين بالخارج وفى مختلف دول العالم اصبحت  " خط احمر "فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا الى ان الحكومة اصبحت لاتسمح من قريب او بعيد المساس بكرامة اى مصرى خارج الحدود.

 ووصف " حسب الله " فى بيان له اصدره منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بانها وزيرة مقاتلة من طراز فريد ونجحت بكل احترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل القضايا المتعلقة بابناء مصر بالخارج الذين اصبحوا سفراء داعمين لمصر والزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.

 واشاد الدكتور صلاح حسب الله بسرعة تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

مؤكدا انه على الرغم من انها حالة فردية لكن السفيرة نبيلة مكرم لاتتوانى لحظة فى متابعتها والتوصل الى جميع الحقائق بشأنها والدفاع عن هذا المصرى وغيره من ابناء مصر بالخارج .

تجدر الاشارة الى ان السفيرة نبيلة مكرم كانت قد أكدت على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين وخلال  الاتصال أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمس متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.
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