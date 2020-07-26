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حوادث

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:52 م
الردادات الجديدة
الردادات الجديدة
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مصطفى الرماح
أهابت وزارة الداخلية، المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة تهيب الوزارة بمالكى المركبات بالآتى: 


- بالنسبة لمالكي المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدوري.

يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى وذلك خلال مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الاثنين الموافق 20/7/2020 يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

بالنسبة إلى مالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى تجنبًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين هذا وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الانتهاء من المنظومة.

كان ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

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