أزمة قانون المخالفات يثبت حاجة المحافظات إلى شرطة متخصصة بالمحليات.. خبراء: شرطة المرافق غير كافية لتولي عمليات الإزالة.. وتحتاج إلى دعم وإمكانيات

صبرى الجندى: لدينا شرطة خاصة بالمحليات ولكن لا تمتلك القدرة لازالة المخالفات بمفردها

وزير التنمية المحلية الاسبق: شرطة المرافق تحتاج الى تعزيز قدراتها لتتمكن من ازالة المخالفات

حمدى عرفة: المحليات تحتاج الى شرطة متخصصة تهتم بالمحافظات





كشف أزمة قانون التصالح مع مخالفات البناء وإزالة العقارات المخالفة، عن الحاجة الماسة الى وجود شرطة محليات قوية قادرة على التعامل مع كل المخالفات الموجودة بالمحافظات وعدم السماح بالتعدى على حق الدولة وهيبتها، وطالب خبراء في الادارة المحلية بتفعيل دور شرطة المرافق وتدعيمها لكي تتمكن مع المخالفات الموجودة بالمحليات والتي تراكمت علي مر السنوات الماضية..وسنذكر في السطور القادمة اراء الخبراء.





قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، إن شرطة المرافق في المحافظات لا تمتلك القدرة ولا الامكانية ان تتعامل مع حجم المخالفات الموجودة في المحليات.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المخالفات الموجودة في المحليات تتم بالمشاركة وتحت اشراف شرطة المرافق والشرطة المدنية والقوات المسلحة.





وتابع أن شرطة المرافق تحتاج الى تعزيز لقواتها وجهودها لكى تتمكن من القيام بدورها على اكمل وجة ،ونقوم بتعزيزهم بافراد وامكانيات بحيث يتمكن من ازالة المخالفات والتعديات.





وأشار إلى أن المخالفات الموجودة في المحليات موجودة منذ سنوات،ولكن نتيجة لجدية الدولة في ازالة المخالفات فستكون رادع امام المواطنين في ارتكاب المخالفات ،وذلك لان يعلم مصيرة حيث يتم ازالة المخالفة و احالتهم الى المحاكمات العسكرية.





ومن جانبه، قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية الأداريه والمحلية الأسبق، ان هناك شرطة خاصة بالمحليات تدعى شرطة المرافق بالمحافظات ويطلق عليها بالعامية "البلدية"،تكون مختصة في ازالة الاشغالات والتعديات والمخالفات بالمحافظة ويكون في كل حى ضابط لشرطة المرافق يتولى ازالة المخالفات بالتعاون مع مساعد مدير الامن للامن العام.





كما انه يوجد شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة تختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة تكون بنفس اختصاصات شرطة المرافق بالمحافظات.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،ان ملف التصالح مع مخالفات البناء ، اظهر حاجة الدولة القوية لتقوية شرطة المرافق لانها بامكانيتها الحالية لاتتمكن من ازال كم المخالفات الضخمة بمفردها.





وأوضح أن حملات الإزالة التى تتم حاليا تكون بالتنسيق بين شرطة المرافق والشرطة المدنية والشرطة العسكرية نظرا لكم المخالفات التى تحتاج الى إزالة.





وأشار إلى أن شرطة المرافق الحالية لا تملك الامكانيات ولا القدرات لتتمكن من تنفيذ الازالات للمخالفات بمفردها ويجب ان تضبط المحليات قبل ضبط شرطة المرافق .





بينما قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، إن الادارة المحلية تحتاج الى شرطة متخصصة في الادارة المحلية تتبع الداخلية مباشرة مثل شرطة السياحة او الاثار ويكون لدينا نيابة متخصصة في شئون المحليات من ازالة التعديات على اراضى الدولة وازالة المخالفات والاهتمام بشئون المحافظات.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان شرطة المرافق مختصصة اكثر بازالة الاشغالات وسرقة الكهرباء ،ولكن الشرطة المتخصصة بالمحليات تختص بازالة التعديات والمخالفات وكل اعمال المرافق .



