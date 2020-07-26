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فن

تعرف على كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الشاعر تامر حسين جزءا من كلمات اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة " يا بلدنا الحلوة " عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وتقول كلمات الأغنية : 

وبحب انا اتغزل فى بلادى  ,, واوصفها بطريقتى 

كتبت لك كام غنوة عدى 30 ,, ولسه يا حبيبتى 

طول ما احنا فينا الروح ,, هنحب فيكى انتى 


وعلق تامر حسين قائلا :" ان شاء الله اغانينا الجاية لمصر مختلفة وغزل فى حب بلدنا الحلوة "


و ينطلق كليب "يا بلدنا يا حلوة"  في وقفة عيد الأضحى المبارك، ضمن الحملة الإعلانية لاحدى شركات المحمول، وكتب كلمات الأغنية: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق مدكور وإخراج: طارق العريان، وإنتاج شركة RAW لـ طارق العريان وموسى عيسى. 

وكان قد تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله الفنية بـ شارع المعز.


وظهر عمرو دياب في الفيديو بملابس كاجوال، بينما يلتزم طاقم التصوير بارتداء الكمامات من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا. 

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