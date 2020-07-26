تعرف على كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة

وتقول كلمات الأغنية :

وبحب انا اتغزل فى بلادى ,, واوصفها بطريقتى

كتبت لك كام غنوة عدى 30 ,, ولسه يا حبيبتى

طول ما احنا فينا الروح ,, هنحب فيكى انتى

وعلق تامر حسين قائلا :" ان شاء الله اغانينا الجاية لمصر مختلفة وغزل فى حب بلدنا الحلوة "