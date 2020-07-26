متحدث الري: الاحتياجات المائية لمصر لن تتأثر هذا العام

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن المراوغات الإثيوبية بشأن سد النهضة غريبة للغاية ولا تتفق مع القانون الدولي.





وتابع السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مناسيب المياه في السد العالي في الحدود الآمنة".





ونوه إلى أن السدود السودانية تأثرت بمجرد الملء الأول لسد النهضة، بينما مصر لم تتأثر من تخزين المياه بإثيوبيا لاعتمادها فترات الجفاف على مخزون بحيرة السد العالي





وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن معدلات الفيضان متوسطة وفوق المتوسطة وهذا جيد، مشيرا إلى أن الاحتياجات المائية لمصر لن تتأثر هذا العام.



