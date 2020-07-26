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رياضة

مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري.. الزمالك يهدد مرمى وادي دجلة وعبد المنصف يتألق في أول 15 دقيقة

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:39 م
الزمالك ووادي دجلة
الزمالك ووادي دجلة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث أول ١٥ دقيقة من مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي المقام حاليا على ملعب بتروسبورت.

ويدخل الفريقان المباراة استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم ٦ أغسطس.

انطلقت المباراة هادئة وهدد إمام عاشور لاعب الزمالك مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بتسديدة قوية في الثواني الأولى من المباراة.

ومن بعدها سقط محمد عنتر أرضاََ بعد كرة مشتركة بينه ودفاع دجلة وتوقفت المباراة. 

واشترك إمام عاشور في كرة مع مدافع دجلة المغربي، وسقطا أرضا وتوقفت المباراة مرة أخرى لعلاج اللاعبين.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك مرة أخرى وتصدى لانفراد محمد عنتر الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة كان لها عبد المنصف بالمرصاد.

تشكيل الزمالك:

محمد عواد في حراسة المرمى،  محمود علاء، ومحمد عبد السلام،  وأحمد عيد،  وعبدالله جمعة، في خط الدفاع ، إمام عاشور،   ومحمد حسن،  ومحمد عنتر، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وكريم  بامبو،  في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.
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