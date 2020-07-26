مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري.. الزمالك يهدد مرمى وادي دجلة وعبد المنصف يتألق في أول 15 دقيقة

انتهت أحداث أول ١٥ دقيقة من مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي المقام حاليا على ملعب بتروسبورت.





ويدخل الفريقان المباراة استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم ٦ أغسطس.





انطلقت المباراة هادئة وهدد إمام عاشور لاعب الزمالك مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بتسديدة قوية في الثواني الأولى من المباراة.





ومن بعدها سقط محمد عنتر أرضاََ بعد كرة مشتركة بينه ودفاع دجلة وتوقفت المباراة.





واشترك إمام عاشور في كرة مع مدافع دجلة المغربي، وسقطا أرضا وتوقفت المباراة مرة أخرى لعلاج اللاعبين.





وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك مرة أخرى وتصدى لانفراد محمد عنتر الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة كان لها عبد المنصف بالمرصاد.





تشكيل الزمالك:



