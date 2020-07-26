الزمالك ضد وادي دجلة.. هجمات متبادلة ونتيجة سلبية بعد مرور 30 دقيقة

انتهت 30 دقيقة من عمر المباراة الودية بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء المقام حاليا على ملعب بتروسبورت.





ويخوض الفريقان المباراة استعداداََ لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم ٦ أغسطس.





وانطلقت المباراة بداية ساخنة وهدد إمام عاشور لاعب الزمالك مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بتسديدة قوية في الثواني الأولى من المباراة.





بعدها سقط محمد عنتر أرضاََ بعد كرة مشتركة بينه ودفاع دجلة، وتوقفت المباراة لثوانٍ ولكن استمر اللعب بعد استقامة اللاعب.





ثم اشترك امام عاشور في كرة مع مدافع دجلة المغربي، وسقطا ارضاََ وتوقفت المباراة مرة اخرى لعلاج اللاعبان.





وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك مرة أخرى وتصدى لانفراد محمد عنتر الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة كان لها عبد المنصف بالمرصاد.





وحصل فريق وادي دجلة على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز، وسددها ريجا قوية ولكن تصدى لها محمد عواد بشكل مميز.





ومن بعدها ارتدت الكرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة بهجمة مميزة للزمالك، عن طريق عرضية من عبد الله جمعة الذي أرسلها بالمقاس على رأس إمام عاشور الذي رفض الهدية وسددها بطريقة غريبة برأسه بعيد عن المرمى الفارغ.





واستمرت المباراة في تبادل الهجمات ولكن دون أن تسفر عن أهداف حتى الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة.





ودخل الزمالك بالتشكيل التالي: