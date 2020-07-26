الزمالك ووادي دجلة.. الأبيض يضغط ويسعى لتسجيل الهدف الأول بعد 60 دقيقة

انتهت احداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه وادي دجلة، بالتعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء الودي المقام على ملعب بتروسبورت.









ويخوض الفريقان المباراة استعداداََ لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتار المقرر اقامتها يوم ٦ اغسطس.









الشوط الأول..

انطلقت المباراة ساخنة وهدد امام عاشور لاعب الزمالك مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بتسديدة قوية في الثواني الأولى من المباراة.









ومن بعدها سقط محمد عنتر أرضاََ بعد كرة مشتركة بينه وبين دفاع دجلة، وتوقفت المباراة لثوان ولكن استمر اللعب بعد قيام اللاعب.





واشترك امام عاشور في كرة مع مدافع دجلة المغربي، وسقطا ارضاََ وتوقفت المباراة مرة اخرى لعلاج اللاعبين.









وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك مرة أخرى وتصدى لانفراد محمد عنتر الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة كان لها عبد المنصف بالمرصاد.









وحصل فريق وادي دجلة على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز، وسددها ريجا قوية ولكن تصدى لها محمد عواد بشكل مميز.









ومن بعدها ارتدت الكرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة بهجمة مميزة للزمالك، عن طريق عرضية من عبد الله جمعة الذي ارسلها بالمقاس على رأس امام عاشور الذي رفض الهدية وسددها بطريقة غريبة برأسه بعيدا عن المرمى الفارغ.









واستمرت المباراة في تبادل الهجمات ولكن دون ان تسفر عن اهداف حتى الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة.









وفي كرة مباغتة سدد محمد هلال لاعب وادي دجلة كرة صاروخية تجاه مرمى محمد عواد حارس الزمالك ولكن يطير زيزو ويضع رأسه امام الكرة ويبعدها عن مرمى فريقه وينقذه من هدف اكيد.









الشوط الثاني..

حرم القائم الأيمن لفريق وادي دجلة شيكابالا نجم الزمالك، من تسجيل هدف فريقه الأول.









وتوغل شيكابالا بين لاعبي وادي دجلة في الدقيقة ٥٤ حتى وصل الى منطقة الجزاء ثم وجه الكرة صاروخية بقدمه اليسرى نحو مرمى وادي دجلة ولكن القائم الأيمن كان لها بالمرصاد.







