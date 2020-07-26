محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة القبول في مدارس التمريض





اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول 263 درجة.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس في مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم تحديد الناجحين من واقع الاختبارات واللقاءات الشخصية التي أجريت للمتقدمين، مع مراعاة شروط وقواعد القبول وأولوية مجموع الدرجات في الشهادة الإعدادية.

وأضاف أنه تم قبول 51 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالعريش، و25 طالبا وطالبة فى المدرسة الفنية للتمريض ببئر العبد، و30 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالشيخ زويد (من الشيخ زويد ورفح)، و9 طلاب في المدرسة الفنية للتمريض بنخل (من الحسنة ونخل).

وأشار إلى أنه سبق تحديد الشروط متضمنة أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وحسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتقديم بمجموع درجات 263 درجة، ومدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

كما كان من بين الشروط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، وألا يقل سن المتقدم فى بداية العام الدراسي عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة، مع تقديم الملف في الإدارة الحاصل منها الطالب أو الطالبة على الشهادة الإعدادية فقط.

واشترط أيضا اجتياز الاختبارات، منها اختبار شخصي فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة ، اختبار طبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطنى واختبار مخدرات، إلى جانب اختبارات القدرات التى تشتمل على الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبار إملاء ولغة عربية، واختبار لغة إنجليزية، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

م م ر